Coronavirus: sequestrati a Lecce 27mila flaconi di gel igienizzante dell'89

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati denunciati per frode in commercio i titolari di due attività perché avrebbero venduto gel igienizzante risalente all'89. La Guardia di finanza di Lecce e Otranto ha scoperto in un negozio alcuni flaconi attraverso i quali sono risaliti al fornitore. Nei magazzini hanno trovato gel risalenti all'89 che sopo essere stati travasati in nuovi flaconi venivano venduti con una nuova etichetta. In totale sono stati sequestrati 27mila flaconi. (Ren)