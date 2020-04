Mauritania: coronavirus, avviata la distribuzione di aiuti e alla popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo mauritano ha avviato la prima fase della campagna nazionale per distribuire gli aiuti dell'assistenza sociale alle famiglie più povere nella provincia di Nouakchott-sud per alleviare le conseguenze del coronavirus. Questo aiuto, costituito da alcuni prodotti alimentari, riso, zucchero, olio, latte in polvere e pasta, arriva dopo un censimento condotto nel ministero della Gioventù e dello Sport in collaborazione con giovani volontari attivi nella società civile, volto a identificare le famiglie più bisognose della zona. (Res)