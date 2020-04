Marocco: distribuite mascherine ai pescatori nel porto di Al Hoceima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità marocchine hanno distribuito mascherine protettive ieri mattina a numerosi pescatori nel porto di Al Hoceima, nel nord del Marocco, nel tentativo di combattere la diffusione del nuovo coronavirus. Sotto la supervisione dell'Associazione "Al Hoceima Ajial", in coordinamento con le autorità locali, questa iniziativa fa parte degli sforzi nazionali e locali per attuare misure preventive per la lotta contro il nuovo coronavirus. L'operazione di distribuzione gratuita di mascherine ai marittimi nel porto di Al Hoceima, avviata anche in coordinamento con le associazioni che lavorano in questo porto, fa parte del quadro dei provvedimenti adottati da Rabat per mitigare i rischi di diffusione del virus, ha spiegato il presidente dell'Associazione, Abid Al Aissaoui. Le autorità marocchine, sottolinea l’agenzia di stampa ufficiale “Map”, hanno infatti reso obbligatorio l'uso della mascherina nei luoghi pubblici. (Res)