Egitto: soccorso un turista italiano su una nave da crociera nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un turista italiano è stato soccorso su una nave da crociera nel Mar Rosso. Secondo quanto riporta il quotidiano egiziano "Al Masry al Youm", il porto marittimo di Hurghada ha ricevuto un segnale di soccorso da una delle navi da crociera provenienti da uno dei porti dell'Oman che trasportava circa 900 turisti di diverse nazionalità. Il turista italiano, accompagnato da sua moglie, è stato portato in ambulanza in un ospedale privato per curare un’insufficienza renale, mentre la nave da crociera è ripartita verso acque internazionali per completare il suo tour. (Res)