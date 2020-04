Iraq: Al Kazemi promette agli iracheni la formazione di un governo che soddisfi le loro aspirazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo primo ministro iracheno designato, Mustafa al Kazemi, si è impegnato a formare un governo che esaudisca le aspirazioni e le richieste degli iracheni. Al Kazemi ha pubblicato un tweet attraverso il suo account ufficiale, in cui ha dichiarato: “Mi impegno davanti al mio popolo a lavorare per formare un esecutivo che metta le aspirazioni e le richieste degli iracheni in cima alle sue priorità, salvaguardi la sovranità del paese, preservi i diritti, lavori per risolvere le crisi e sviluppi l'economia". (Irb)