Tunisia: arrivata spedizione di forniture mediche dalla Cina

- E' arrivata ieri sera a Tunisi la spedizione di forniture mediche provenienti dalla Cina. Lo ha annunciato Mounir Ramdani, direttore del gabinetto del ministro della Sanità di Tunisi. Il carico è arrivato all'aeroporto di Tunisi Cartagine con un aereo militare in arrivo da Hong Kong. Queste forniture sono 142 macchine per il monitoraggio cardiaco e 177 dispositivi per shock cardiaco. Il carico include anche forniture mediche donate da un benefattore tunisino al ministero della Salute, che consiste in 14 macchine respiratorie. Lo scorso 5 aprile, era tornato indietro per “problemi amministrativi” pochi minuti dopo il decollo un aereo partito da Pechino e diretto in Tunisia con a bordo attrezzature mediche per l’emergenza coronavirus. In un comunicato stampa, la diplomazia di Tunisi aveva spiegato che l’ambasciata a Pechino stava "collaborando con le autorità cinesi per espletare tutte le procedure necessarie e portare il carico in Tunisia il prima possibile e nelle migliori condizioni". (Tut)