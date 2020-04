Ue: Gelmini (FI), con accordo Eurogruppo evitata deflagrazione Europa, ora stop ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ieri si è fatto "un passo avanti, nel senso che l'accordo tra i ministri dell'Eurogruppo ha evitato la deflagrazione dell'Unione. E' chiaro, però, che quell'accordo deve essere poi siglato dal Consiglio europeo, e si tratta di capire in che tempi verrà realizzato questo Recovery fund", ha precisato intervenendo a "Radio Anch'io", su Radio1 Rai. "E questa non è un'incognita indifferente, perché se ai ritardi dei provvedimenti del governo Conte si sommano i ritardi decisionali e di attuazione del Recovery fund, nel frattempo l'economia va a picco. Sono molto preoccupata, perché ricevo continue sollecitazioni di imprenditori, soprattutto piccoli e medi, che non ce la fanno più. Questa crisi e questo fermo rischiano di far saltare un milione di aziende", ha evidenziato Gelmini. (Rin)