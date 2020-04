Scuola: a Pomezia lavori di manutenzione in istituti del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il periodo di chiusura delle scuole dovuto all’emergenza Covid-19, l’amministrazione comunale di Pomezia sta portando avanti una serie di lavori di riqualificazione. La prima oggetto di intervento è stata la scuola d’infanzia Maria Immacolata, dove è stata effettuata una tinteggiatura totale di tutti gli spazi interni. Presso la scuola primaria di Santa Procula sono state realizzate invece prove strutturali e prove geologiche: si tratta di sondaggi propedeutici per la progettazione di interventi finalizzati all’adeguamento degli edifici alla vigente normativa sismica. Lo rende noto il comune di Pomezia. "Ricordiamo che il comune di Pomezia è risultato vincitore di un bando per la progettazione di interventi finalizzati all’adeguamento degli edifici o delle strutture pubbliche alla vigente normativa sismica. Le prove sono state tutte eseguite, ora si procederà con la pittura totale delle pareti - si legge nella nota -. A breve altre prove strutturali interesseranno anche la primaria San Giovanni Bosco. Anche in questo caso il Comune è risultato vincitore di un bando, per un importo totale di circa 2 milioni di euro, che comprende la progettazione e i lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico". (segue) (Com)