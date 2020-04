Coronavirus: Kosovo, salgono a 227 i contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 7 il numero delle vittime del coronavirus in Kosovo, dopo la morte nell'ospedale delle malattie infettive di Pristina di un uomo di 72 anni, in terapia intenisva dallo scorso 31 marzo. L'uomo, come spiegato dalle autorità sanitarie del paese, aveva patologie pregresse. Intanto l'Istituto della Sanità pubblica del Kosovo ha reso noto che altri casi positivi al Covid-19 sono stati confermati nelle ultime 24 ore, facendo salire a 227 il numero dei contagiati. Oltre 50 le persone ricoverate, mentre ammonta ormai a 37 il numero delle persone dichiarate guarite dopo che due test consecutivi sono risultati negativi al Covid-19. (Kop)