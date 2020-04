Romania: coronavirus, nuove misure per le attività economiche nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno romeno Marcel Vela ha firmato una nuova ordinananza che prevede nuove misure nel contesto dell'emergenza coronavirus. A partire da oggi sono permessi gli spostamenti fuori casa per le attività di pesca commerciale e acquacoltura, nonché per i lavori svolti dagli apicoltori. Permessi anche gli spostamenti delle persone per l'acquisto di autoveicoli, pezzi di ricambio o per riparazioni di auto. Un altro provvedimento proroga di 14 giorni la sospensione dei voli da e verso la Spagna, a partire dal 14 aprile. Vela ha precisato che le misure non sono applicabili ai voli di Stato e di trasporto merci, agli aerei postali, ai voli umanitari o di emergenza sanitaria. "Inoltre, per tutta la durata dello stato di emergenza, saranno sospese le esportazioni di grano, orzo, avena, granoturco, riso, farina di grano, soia, olio di semi e zucchero", ha indicato ancora il ministro dell'Interno, precisando che i mercati agroalimentari rimarranno aperti per tutta la durata dello stato di emergenza strettamente per gli agricoltori in possesso di certificazioni, con l'obbligo di rispettare le misure di contenimento del Covid-19. (Rob)