Sudafrica: coronavirus, presidente Ramaphosa estende blocco nazionale di altre due settimane

- Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato l’estensione di altre due settimane del blocco a livello nazionale per cercare di contenere la diffusione del coronavirus nel paese. Parlando in un discorso alla nazione trasmesso ieri sera in diretta televisiva, Ramaphosa ha dichiarato che il blocco ha iniziato a dare i suoi frutti, imprimendo un rallentamento alla diffusione del virus, tuttavia ha chiesto ai cittadini sudafricani ulteriori sacrifici per sconfiggere la pandemia. “Dall'entrata in vigore del blocco, il ritmo con cui sono stati identificati nuovi casi qui in Sudafrica è notevolmente rallentato. Nelle due settimane precedenti il blocco, l'incremento medio giornaliero di nuovi casi era stato di circa il 42 per cento, dall'inizio del blocco l'aumento medio giornaliero è stato di circa il 4 per cento. Le misure che abbiamo adottato (…) hanno decisamente rallentato la diffusione del virus, tuttavia la lotta contro il coronavirus è tutt'altro che finita. Non possiamo rilassarci e nelle prossime settimane e mesi dobbiamo aumentare enormemente la portata della nostra risposta e dei nostri interventi. (…) Dopo un'attenta valutazione dei dati disponibili, il Consiglio di comando nazionale per l’emergenza coronavirus ha deciso di estendere il blocco a livello nazionale di altre due settimane oltre i 21 giorni iniziali”, ha detto Ramaphosa. (segue) (Res)