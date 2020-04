Sudafrica: coronavirus, presidente Ramaphosa estende blocco nazionale di altre due settimane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha quindi annunciato che saranno prese misure adeguate al rischio per consentire una ripresa graduale dell'economia e un ritorno al funzionamento di determinati settori in condizioni rigorosamente controllate. “Vogliamo tutti che l'economia torni in vita, vogliamo che le persone tornino al lavoro, vogliamo che i nostri figli tornino a scuola e tutti vogliamo poter di nuovo muoverci liberamente. Ma la nostra priorità immediata deve rimanere quella di rallentare la diffusione del virus e prevenire una grave perdita di vite umane. Dobbiamo farlo evitando al contempo il collasso della nostra economia e salvando la nostra gente dalla fame”, ha detto Ramaphosa, annunciando quindi una strategia in tre parti: in primo luogo, una risposta sanitaria intensificata per rallentare e ridurre i contagi; in secondo luogo, un pacchetto completo di misure di sostegno economico per assistere le imprese e le persone colpite dalla pandemia; in terzo luogo, un programma di sostegno sociale per proteggere le famiglie povere e vulnerabili. Il Sudafrica è il paese africano più colpito dalla pandemia di Covid-19 con 1.934 casi confermati di contagio e 18 decessi. (Res)