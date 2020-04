Mali: scontri tra milizie di al Qaeda e Stato islamico nella regione di Mopti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi scontri armati hanno avuto luogo tra la brigata Massena del gruppo Nusra al Islam wa al musulimin, collegato ad al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqim), e i combattenti dello Stato islamico nel Grande Sahara (Isgs), filiale del gruppo jihadista in Africa occidentale. Secondo quanto riferisce il portale "Sahara media", i combattimenti sono avvenuti nello stato di Mopti, nel Mali centrale, in seguito a una serie di controversie causate dal controllo del territorio. Nella regione di Mopti si è registrato negli ultimi anni un aumento degli attacchi terroristici ad opera dei gruppi jihadisti prima concentrati nel nord del paese. Il Mali è precipitato nel caos il 21 marzo 2012, quando un colpo di Stato ha fatto cadere il presidente Amadou Toumani Toure, consentendo ai tuareg di conquistare il nord del paese e ai gruppi islamici, alcuni dei quali legati ad al Qaeda, di estendere la loro azione. L’intervento delle truppe francesi, nel 2013, ha impedito ai gruppi jihadisti di raggiungere la capitale Bamako. Ad oggi, tuttavia, intere zone nel nord del paese sfuggono ancora al controllo delle forze maliane e internazionali presenti nel paese, nonostante l’accordo di pace tra governo centrale e ribelli tuareg siglato nel giugno 2015. All'operazione Barkhane, prima conosciuta sotto il nome di operazione Serval, partecipano circa 4 mila militari in affiancamento alla missione Minusma, considerata la più mortale per i caschi blu. (Res)