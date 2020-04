Cinisello B: "Dona la spesa", raccolta straordinaria di generi alimentari per le famiglie bisognose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, in collaborazione con Croce Rossa, Protezione Civile e Alpini di Cinisello Balsamo lancia l'iniziativa "Dona la tua spesa": una raccolta straordinaria di generi alimentari secchi, legata all'emergenza sanitaria Covid-19, che sarà destinata alle famiglie bisognose della città. Lo annunciano nota diffusa dal Comune alle porte di Milano in cui si ricorda che l'amministrazione già da tempo, annovera tra i suoi servizi la distribuzione di pacchi alimentari destinato a famiglie seguite dai Servizi Sociali e dalla rete di volontariato. Una misura questa resa possibile grazie alle forniture e alla collaborazione della Fondazione Banco alimentare, senza dimenticare l'opera del Social Market e di tutta la rete di associazioni coinvolte. All'inizio erano distribuite 70 spese settimanali, l'incremento delle richieste ha portato a gestirne 120, riuscendo a raggiungere circa 300 persone. Ma le richieste sono in costante incremento ed è questo il momento di allargare a tutta la cittadinanza la rete di solidarietà. (segue) (Com)