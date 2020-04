India: Onu prevede crescita del 4,8 per cento quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo nell’anno fiscale in corso, 2020-21, dovrebbe crescere del 4,8 per cento, con un rallentamento causato dalla pandemia di coronavirus. Lo prevede il rapporto “Economic and Social Survey of Asia and the Pacific (Escap) 2020: Towards sustainable economies” pubblicato dalla Commissione economica e sociale per l’Asia e il Pacifico delle Nazioni Unite. Per l’esercizio 2019-20, appena concluso (l’anno fiscale in India va da aprile a marzo) la stima è del cinque per cento, mentre per il prossimo, 2021-22 ci si aspetta un lieve recupero, al 5,1 per cento. Nella ricerca, comunque, si sottolinea che si tratta di stime preliminari, basate sui dati disponibili al 10 marzo: “Poiché la pandemia di Covid-19 è ancora in rapida evoluzione e non mostra segni di riduzione al 31 marzo 2020, il suo impatto negativo sulle prestazioni economiche dei paesi e territori dell’Asia e del Pacifico sarà probabilmente molto significativo”. Per l’intera regione Asia-Pacifico l’Onu prevede una crescita del 4,3 per cento nel 2019, del 3,7 per cento nel 2020 e del 4,3 per cento nel 2021. (segue) (Inn)