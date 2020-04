India: Onu prevede crescita del 4,8 per cento quest’anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una revisione delle stime è stata annunciata anche dal Fondo monetario internazionale (Fmi): la direttrice operativa, Kristalina Georgieva, in vista della riunione di primavera della prossima settimana, ha dichiarato che il 2020 potrebbe essere per l’economia globale l’anno peggiore dalla Grande depressione. Sono ad alto rischio i mercati emergenti e i paesi a basso reddito – in Africa, America Latina e nella maggior parte dell’Asia – con sistemi sanitari deboli, città densamente popolate, scarse risorse. Negli ultimi due mesi c’è stato un deflusso di investimenti di circa cento miliardi di dollari, il triplo rispetto a quanto avvenne, nello stesso intervallo di tempo, durante la crisi finanziaria globale. (Inn)