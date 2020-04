Coronavirus: Indonesia, registrato maggior balzo giornaliero di decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia sconta una grave carenza di posti letto ospedalieri, personale medico e strutture di terapia intensiva, e gli esperti del paese avvertono che il paese rischia di diventare presto uno degli epicentri mondiali della pandemia di coronavirus. La lentezza delle autorità governative nel rispondere all’emergenza avrebbe complicato ulteriormente il quadro di crisi: ad oggi si contano nel paese 686 casi di contagio, ma secondo gli esperti il dato sottovaluta pesantemente il reale stato di propagazione del virus nel paese, a causa dello scarsissimo numero di test effettuati; tale carenza sul fronte della diagnosi sembra emergere anche dall’elevato numero di vittime già attribuite al coronavirus nel paese: ben 55. Uno studio del Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases con sede a Londra, pubblicato nella giornata di lunedì, 23 marzo, stima che i casi di contagio da coronavirus confermati dalle autorità sanitarie indonesiane rappresentino appena il 2 per cento del totale. Ascobat Gani, economista della salute pubblica, ha dichiarato che l’Indonesia “ha perso il controllo. Il virus si è già propagato ovunque. Forse seguiremo Wuhan o l’Italia, penso che ci troviamo sullo stesso range”. (segue) (Fim)