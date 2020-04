Cina-Regno Unito: telefonata vicepremier Hu e cancelliere Sunak su situazione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier della Cina, Hu Chunhua, ha tenuto una conversazione telefonica con il cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito, Rishi Sunak, sull'avanzamento della cooperazione bilaterale in materia di prevenzione delle epidemie e sullo sviluppo economico. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Hu, che guida la delegazione cinese nel dialogo economico-finanziario Cina-Regno Unito (Efd), ha osservato che il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro britannico Boris Johnson hanno recentemente tenuto due conversazioni telefoniche e raggiunto un importante consenso sulla gestione congiunta della pandemia e lo sviluppo dei rapporto fra i due paesi. "La parte cinese è pronta a lavorare con la parte britannica per attuare il consenso raggiunto dai due leader, approfondire la cooperazione pratica in settori come la prevenzione e la finanza delle epidemie e fornire agli inglesi supporto e assistenza nell'ambito delle proprie capacità in materia di forniture mediche e altri settori", ha spiegato Hu. (segue) (Cip)