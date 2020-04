Cina-Regno Unito: telefonata vicepremier Hu e cancelliere Sunak su situazione pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier ha espresso la speranza che le due parti rafforzino ulteriormente la cooperazione nel quadro delle Nazioni Unite e del G-20, promuovano il coordinamento delle politiche macroeconomiche, abbattano le tariffe, rimuovano le barriere e facilitino il flusso degli scambi, al fine di mantenere la stabilità della catena di approvvigionamento industriale globale e promuovere la crescita sostenibile dell'economia mondiale. Da parte sua, Sunak ha ringraziato la Cina per il supporto e l'assistenza, aggiungendo che il Regno Unito è pronto a rafforzare la cooperazione bilaterale nella prevenzione delle epidemie, nell'economia e nella finanza attraverso canali come l'Efd, in modo da far avanzare continuamente le relazioni bilaterali. (Cip)