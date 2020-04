Thailandia-Usa: in corso colloqui commerciali “proattivi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia e Stati Uniti hanno discusso in maniera “proattiva” il perimetro di un accordo di cooperazione economica, commerciale e per gli investimenti, che sarà cruciale per il rilancio dell’economia thailandese dopo la fine dell’emergenza causata dalla pandemia di coronavirus. Lo hanno riferito fonti governative thailandesi, secondo cui il primo ministro, Prayuth Chan-Ocha, ha incontrato mercoledì 8 aprile il nuovo ambasciatore Usa a Bangkok, Mchael George DeSombre. L’ambasciatore ha elogiato il governo thailandese per il successo nell’adozione di misure efficaci per il contenimento dei contagi da Covid-19. DeSombre ha assicurato il sostegno degli Stati Uniti alla Thailandia per il contenimento della pandemia; i due interlocutori hanno espresso soddisfazione per lo stato della cooperazione attiva tra i rispettivi paesi in molteplici aree, dalla sicurezza alla salute pubblica. L’ambasciatore Usa ha dichiarato di volersi impegnare come agevolatore per un rafforzamento del partenariato economico tra il suo paese e la Thailandia. (segue) (Fim)