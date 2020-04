Thailandia-Usa: in corso colloqui commerciali “proattivi” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha approvato un pacchetto di misure economiche del valore di 1.900 milairdi di baht (82,6 miliardi di dollari) per far fronte alle ricadute della pandemia di coronavirus sull’economia nazionale. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze, Uttama Savanayana. Le misure adottate dalla seconda economia del Sud-est asiatico includono una legge per l’emissione di debito pari a circa mille miliardi di baht, e misure della banca centrale del valore di ulteriori 900 miliardi in prestiti a taso agevolato e sostegno alle obbligazioni aziendali. 600 miliardi di baht andranno a sostegno del comparto sanitario nazionale e per le misure di sostegno economico, e le risorse rimanenti alla ricostruzione economica e alla creazione di posti di lavoro. Il ministro delle Finanze ha dichiarato che il governo intende iniziare a collocare debito a partire dall’inizio di maggio, rivolgendosi soprattutto a prestatori domestici. (segue) (Fim)