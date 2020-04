Thailandia-Usa: in corso colloqui commerciali “proattivi” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha proibito con effetto immediato l’ingresso nel paese a tutti i cittadini stranieri non residenti nel paese, in concomitanza con la proclamazione dello Stato di emergenza da parte del primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, in risposta al rapido aumento dei casi di contagio da coronavirus sul territorio nazionale. Lo stato di emergenza rimarrà in vigore nel paese almeno sino al 30 aprile. Ai thailandesi è vietato viaggiare per terra, mare e aria, anche se alcune eccezioni sono state previste per il trasporto delle merci, le missioni diplomatiche e i cittadini stranieri con permessi di lavoro; faranno eccezione anche i cittadini thailandesi con permessi rilasciati da ambasciate e appositi certificati medici, oltre ai viaggi approvati direttamente dal primo ministro. (segue) (Fim)