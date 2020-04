Cina: indice prezzi al consumo in aumento del 4,3 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipc) della Cina è cresciuto del 4,3 per cento annuo nel mese di marzo, rispetto al 5,2 per cento di febbraio, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", l'inflazione al consumo della Cina è diminuita a marzo a causa del calo dei prezzi dei prodotti alimentari, mentre le attività economiche, compresi i trasporti e la logistica, si sono gradualmente ripristinate dopo un efficace contenimento dell'epidemia nel paese. I prezzi al consumo sono scesi dell'1,2 per cento su base mensile. I prezzi dei prodotti alimentari, che rappresentano quasi un terzo della ponderazione dell'Ipc cinese, sono scesi del 3,8 per cento il mese scorso. (segue) (Cip)