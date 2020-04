Cina: indice prezzi al consumo in aumento del 4,3 per cento a marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella ripartizione, i prezzi del grano e del petrolio sono rimasti stabili, mentre i prezzi delle verdure sono scesi del 12,2 per cento rispetto all'aumento delle forniture in primavera. I prezzi della carne suina hanno iniziato a stabilizzarsi, mentre il governo prendeva misure per aumentare le forniture per mitigare gli impatti della peste suina africana e dell'epidemia di coronavirus. I prezzi della carne in Cina sono diminuiti del 6,9 per cento rispetto a un mese prima. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, i prezzi dei generi alimentari sono rimasti elevati a causa del nuovo focolaio di coronavirus, aumentando del 18,3 per cento su base annua e contribuendo a 3,7 punti percentuali della crescita annuale dell'indice. Nel primo trimestre, l'Ipc è aumentato in media del 4,9 per cento su base annua. (Cip)