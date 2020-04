Cina: indice prezzi alla produzione in calo dell'1,5 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione (Ipp) della Cina è sceso dell'1,5 per cento su base annua a marzo, rispetto a un calo dello 0,4 per cento a febbraio, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", su base mensile, l'Ipp è diminuito dell'un per cento il mese scorso. Nel primo trimestre del 2020, l'Ipp è sceso in media dello 0,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I prezzi di fabbrica dei beni strumentali sono diminuiti del 2,4 per cento su base annua a marzo, incrementandosi da un calo dell'uno per cento a febbraio. Dieci delle 40 industrie intervistate hanno visto aumenti di prezzo di mese in mese, mentre 28 hanno riportato cali di prezzo e due hanno assistito a prezzi invariati. (segue) (Cip)