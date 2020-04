Cina: indice prezzi alla produzione in calo dell'1,5 per cento a marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le principali industrie, i prezzi per l'estrazione di petrolio e gas naturale hanno esibito la contrazione più rapida a marzo, con un calo dei prezzi alla produzione del 21,7 per cento su base annua. I prezzi per la lavorazione di petrolio, carbone e altri combustibili sono crollati del 10,6 per cento su base annua, mentre quelli delle materie prime chimiche e della produzione di prodotti chimici sono diminuiti del 5,3 per cento rispetto a un anno fa a marzo. Lo statista Dong Lijuan dell'ufficio di presidenza ha affermato che l'effetto di riporto dei movimenti dei prezzi dello scorso anno è stato pressoché nullo, mentre i nuovi fattori hanno contribuito interamente al calo complessivo dell'1,5 per cento il mese scorso. (Cip)