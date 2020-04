Coronavirus: superata la soglia dei duemila morti in America latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Costa Rica, con 539 casi confermati e tre morti, va il primato di aver registrato il primo caso in America Centrale. Chiuse le scuole, le spiagge e le frontiere fino a metà aprile, forze armate spiegate al confine con il Nicaragua. In Guatemala, 126 contagi e tre morti, il presidente Alejandro Giammattei ha disposto un coprifuoco dalle 16 alle 4, freni all’ingresso di stranieri e ai movimento interprovinciali fino al 12 aprile. Cancellati i voli per il rimpatrio dei migranti dagli Usa. Stato di emergenza nazionale anche nella Repubblica Dominicana, dove ad oggi si contano 2.349 contagi e 118 morti. (segue) (Abu)