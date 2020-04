© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 10 aprile, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2581m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'alta pressione continua a rinnovare condizioni stabili e assolate sulle regioni del Nord, con un ulteriore aumento delle temperature. Il clima diurno infatti sarà davvero molto piacevole, con punte massime prossime ai 25°C in pianura. Ventilazione debole di brezza con mar Ligure calmo o quasi. (Rpi)