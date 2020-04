Ostia: produzione abusiva di mascherine, Gdf scopre centro illegale e denuncia titolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approfittando dell’emergenza coronavirus in atto, una tappezzeria, attiva sul litorale romano, si è riconvertita alla produzione di mascherine di protezione, lavorando senza alcuna autorizzazione e priva dell'autodichiarazione richiesta dall'Istituto superiore di sanità e dall'Inail. L'attività è stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Roma, dopo aver notato un annuncio scritto a mano, affisso all'esterno di un supermercato lidense, sul quale era pubblicizzata la vendita delle mascherine. Le Fiamme gialle sono risalite presto al laboratorio, apparentemente chiuso, ma che invece produceva “a pieno regime”. I Baschi verdi della compagnia Pronto impiego hanno sorpreso un operaio al lavoro, risultato tra l’altro in nero, e trovato circa 1.500 mascherine, una cucitrice professionale e le materie prime utilizzate per realizzare i dispositivi di sicurezza individuale. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e il titolare dell’impresa denunciato per frode in commercio e inottemperanza al provvedimento emanato dal governo, con diffida a cessare l’attività. L’uomo è stato segnalato anche all’Ispettorato del lavoro per l’omesso invio al sistema informativo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali delle previste comunicazioni telematiche in merito al rapporto di lavoro con l’operaio. (Rer)