Germania: coronavirus, da oggi in vigore quarantena per chi entra nel paese

- Per far fronte alla pandemia di coronavirus, entra oggi in vigore in Germania la quarantena domiciliare obbligatoria di 14 giorni per quanti entrano nel paese, tedeschi o stranieri. È quanto deliberato dal governo federale e dagli esecutivi dei Laender, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Oltre a porsi in isolamento volontario presso la propria abitazione, quanti entrano in Germania dovranno comunicare alle autorità del paese se sono stati contagiati dal coronavirus. Sono esentati dalla quarantena domiciliare i lavoratori transfrontalieri, quanti giungono in Germania per “appuntamenti di lavoro urgenti”, i trasportatori di merci e il personale sanitario. In caso di violazione delle nuove disposizioni, è prevista una sanzione amministrativa di fino a 25 mila euro. (Geb)