Taiwan: coronavirus, Taipei nega “insulti razzisti” ai danni del direttore dell’Oms (3)

- Già lo scorso febbraio, lo spinoso tema della statualità di Taiwan, e il suo completo boicottaggio da parte dell’Oms, nonostante la situazione di emergenza sanitaria in atto a livello globale, si era palesato come grave problema di immagine per l’agenzia Onu, i cui vertici hanno più volte rifiutato, nelle scorse settimane, di formulare alcun commento in merito all’Isola e al suo evidente successo nel contrastare autonomamente il ceppo virale responsabile della Covid-19. Le tempistiche e le rivelazioni fornite dalla stampa taiwanese, però, dipingono uno scenario ancor più grave: di fronte al silenzio e all’assenza di cooperazione da parte dell’Oms, infatti, le autorità sanitarie di Taiwan istituirono già il 2 gennaio 2020 un centro di risposta emergenziale per far fronte al nuovo ceppo virale emerso a Wuhan. Il 12 gennaio, i Cdc taiwanesi inviarono addirittura due epidemiologi nella città della Cina centrale epicentro dell’infezione, per raccogliere autonomamente informazioni in merito alla natura dell’agente patogeno, alla sua pericolosità e al decorso clinico dei pazienti infetti. (segue) (Cip)