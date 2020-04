Taiwan: coronavirus, Taipei nega “insulti razzisti” ai danni del direttore dell’Oms (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità taiwanesi, già alle prese con i preparativi delle elezioni presidenziali tenute lo scorso 11 gennaio, diramarono proprio in quei giorni i primi allarmi diretti ai medici e agli ospedali di prima linea dell’isola. Secondo una fonte citata da “Nikkei”, “Proprio all’inizio del 2020, abbiamo ricevuto una nota di allerta dei Centri per il controllo delle malattie (…) che ci chiedeva di prestare attenzione ad eventuali pazienti con sintomi quali tosse, febbre, mal di gola e naso che cola. Ci venne chiesto di accertare i trascorsi di viaggio di quei pazienti, la loro occupazione e i loro contatti”. Sin dall’inizio di gennaio, gli ospedali di Taiwan iniziarono ad accumulare macherine N-95 ed altri equipaggiamenti protettivi per i medici e gli operatori sanitari in prima linea, e ad indossarli a contatto con pazienti affetti da polmonite di origine sconosciuta o che necessitassero di respirazione assistita. (segue) (Cip)