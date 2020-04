Corea del Nord: al via nuova sessione dell’Assemblea popolare suprema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord è al momento del tutto immune al coronavirus. Lo ha ribadito la scorsa settimana un funzionario governativo di Pyongyang, a dispetto dello scetticismo montante a livello globale, dove il numero dei contagi ha superato il milione. Il paese dell’Asia Nord-orientale ha isolato i propri confini con la Cina all’inizio dell’emergenza sanitaria, lo scorso gennaio, e imposto rigide misure di contenimento sul territorio nazionale. Pak Myong-su, direttore del dipartimento anti-epidemie del Quartier generale centrale per le emergenze nordcoreane, ha affermato che “ad oggi non una singola persona è stata infettata dal nuovo coronavirus nel nostro paese”. Pak ha ribadito le misure preventive adottate dalle autorità nordcoreane, incluse “le quarantene obbligatorie per tutte le persone in arrivo nel paese e le disinfezioni periodiche delle superfici, la chiusura di tutti i confini e il blocco delle linee aeree e marittime”. (segue) (Git)