Corea del Nord: al via nuova sessione dell’Assemblea popolare suprema (10)

- Il dipartimento di Stato Usa ha sollecitato gli Stati Uniti e le organizzazioni umanitarie internazionali a sostenere la Corea del Nord nel contenimento dell’epidemia di coronavirus originata in Cina, citando “gravi preoccupazioni in merito alla vulnerabilità” del sistema sanitario nordcoreano a fronte della progressiva avanzata del virus. “Sosteniamo e incoraggiamo con forza gli Stati Uniti e le organizzazioni umanitarie internazionali affinché contrastino e contengano la diffusione del coronavirus” in Corea del Nord, ha dichiarato la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus. “Gli Stati Uniti sono pronti e preparati ad agevolare l’approvazione dell’assistenza da parte di queste organizzazioni”. (Git)