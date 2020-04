Brasile: previsto raccolto agricolo record nel 2020 con oltre 245 milioni di tonnellate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello di distribuzione della produzione agricola di cereali, legumi e semi oleosi tra le macroregioni del paese, il 46,2 per cento è stato raccolto nel centro-est, il 32 per cento nel sud, il 9,8 nel sud-est, 7,9 nel nord-est e il 41 nel nord. Tutte le regioni hanno mostrato un aumento della produzione, secondo l'istituto. Lo stato di Mato Grosso si è confermato come maggiore produttore nazionale di grano, con una quota del 28 per cento, seguito da Paraná (14,9 per cento), Rio Grande do Sul (14,3 per cento), Goiás (10 per cento), Mato Grosso Sud (7,9 per cento) e Minas Gerais (6 per cento), che insieme rappresentano l'81 per cento del totale nazionale. Per il raccolto 2020 l'Ibge prevede una ulteriore crescita della produzione di cereali, legumi e semi oleosi, con una stima di 243,2 milioni di tonnellate, lo 0,7 per cento in più rispetto al raccolto del 2019. (Brb)