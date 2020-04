Ue: Eurogruppo, pacchetto si basa su tre pilastri più impegno a lavorare su fondo per ripresa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terzo elemento, il Sure. "Accogliamo con favore la proposta della Commissione del 2 aprile di istituire uno strumento temporaneo a sostegno degli Stati membri per proteggere l'occupazione nelle specifiche circostanze di emergenza della crisi Covid 19. Fornirebbe assistenza finanziaria durante il periodo della crisi, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli dall'Ue agli Stati membri, fino a un massimo di 100 miliardi di euro, basandosi il più possibile sul bilancio dell'Ue, garantendo al contempo sufficienti capacità di sostegno alla bilancia dei pagamenti e garanzie fornite dagli Stati membri al bilancio dell'Ue. Lo strumento potrebbe principalmente sostenere gli sforzi per proteggere i lavoratori e l'occupazione, nel rispetto delle competenze nazionali nel settore dei sistemi di sicurezza sociale e alcune misure connesse alla salute", ha stabilito l'Eurogruppo. Il quarto elemento del pacchetto è l'impegno a lavorare "su un fondo di recupero per preparare e sostenere la ripresa, fornendo finanziamenti attraverso il bilancio dell'Ue a programmi progettati per rilanciare l'economia in linea con le priorità europee e garantire la solidarietà dell'Ue con gli Stati membri più colpiti. Tale fondo sarebbe temporaneo, mirato e commisurato ai costi straordinari dell'attuale crisi". (Beb)