© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Eurogruppo si è concluso con un accordo. Lo annuncia con un tweet il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, spiegando che l’intesa consiste in un “pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita”. “L’Europa è solidarietà”, ha scritto. (Beb)