Ue: Eurogruppo decide di lavorare su fondo per la ripresa, Qfp svolgerà ruolo centrale

- I ministri delle Finanze riuniti nell'Eurogruppo hanno convenuto di lavorare su un fondo di recupero per preparare e sostenere la ripresa in cui il Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Unione europea giocherà un ruolo centrale. E' quanto si legge nel documento uscito dall'Eurogruppo dove si spiega che il sostegno avverrà "fornendo finanziamenti attraverso il bilancio dell'Unione europea a programmi progettati per rilanciare l'economia in linea con le priorità europee e per garantire la solidarietà dell'Ue con gli Stati membri più colpiti". Questo fondo sarebbe "temporaneo, mirato e commisurato ai costi straordinari dell'attuale crisi e contribuirebbe a spalmarli nel tempo attraverso finanziamenti adeguati. Fatte salve le indicazioni dei leader, le discussioni sugli aspetti giuridici e pratici di tale fondo, comprese le sue relazioni con il bilancio dell'Ue, le sue fonti di finanziamento e gli strumenti finanziari innovativi, coerenti con i trattati dell'Ue, prepareranno il terreno per una decisione", si legge ancora. (segue) (Beb)