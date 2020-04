Ue: Eurogruppo decide di lavorare su fondo per la ripresa, Qfp svolgerà ruolo centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il prossimo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Ue, questo "svolgerà un ruolo centrale nella ripresa economica" in quanto "dovrà riflettere l'impatto di questa crisi e l'entità delle sfide future, fissando le giuste priorità, per consentire agli Stati membri di affrontare efficacemente le conseguenze della crisi del coronavirus, sostenere la ripresa economica e garantire che la coesione all'interno dell'Unione è mantenuta attraverso la solidarietà, l'equità e la responsabilità". Per questo, i ministri accolgono "con favore l'intenzione della Commissione di adattare la sua proposta di Qfp per riflettere la nuova situazione e le prospettive". (Beb)