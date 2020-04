Coronavirus: bilancio in Brasile sale a 941 morti, almeno 17857 i contagiati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, al contrario, è convinto che la diffusione del nuovo coronavirus non possa bloccare un intero paese ed occorra evitare il panico che parte della stampa ha creato agitando lo spauracchio del caso Italia. Ieri sera il presidente Bolsonaro, era tornato a chiedere di non imporre serrate al paese, ricordando ai governatori degli stati l'importanza di risolvere allo stesso tempo il problema "del virus e della disoccupazione". "Ho la responsabilità di decidere sui problemi del paese in modo ampio, usando la squadra di ministri che ho scelto per guidare i destini del paese. Tutti si devono trovare in sintonia con me", ha detto Bolsonaro, tornato a censurare i blocchi a circolazione e attività commerciali disposti dalle autorità locali. " (segue) (Brb)