Coronavirus: Bonafede rappresenta possibilità criticità sistema penitenziario a commissario Arcuri

- Fonti del ministero della Giustizia segnalano che "si è conclusa la riunione della task force sulle carceri del ministero della Giustizia, a cui ha partecipato anche il Garante dei detenuti, Mauro Palma. Il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, ha fatto il punto riferendo di aver rappresentato le possibili criticità del sistema penitenziario nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso al commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri". Le fonti osservano che "nei giorni scorsi si sono, infatti, intensificate le interlocuzioni con al centro la questione braccialetti elettronici. E' stato mostrato apprezzamento unanime per lo stanziamento da parte di Cassa delle ammende di 5 milioni di euro, in particolare nelle zone più colpite dal contagio, per garantire spazi per la detenzione domiciliare. Bonafede, infine, ha chiesto che la task force si riunisca ogni 2-3 giorni per monitorare l’andamento dei contagi nelle carceri e fra il personale di polizia penitenziaria e valutare concretamente le azioni da intraprendere". (Rin)