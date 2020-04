Brasile: l'inflazione cresce solo dello 0,07 per cento a marzo, valore più basso dal 1995 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso lunedì gli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane hanno ridotto la stima della crescita dell'inflazione nel 2020 al 2,72 per cento. La stima è contenuta nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana, noto anche come rapporto "Focus", pubblicato lo scorso 6 aprile. Il rapporto è il risultato di un sondaggio effettuato tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese ogni settimana. La stima del tasso di inflazione continua a scendere nonostante la Banca centrale nel tentativo di dare respiro all'economia abbia tagliato il tasso di interesse di base dell'economia (Selic), passato al nuovo minimo storico del 3,75 per cento lo scorso 18 marzo. Nel focus di questa settimana gli analisti prevedono, inoltre, un ulteriore taglio al Selic fino a raggiungere il 3,50 per cento. (Brb)