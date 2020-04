Ue: Hoekstra, Mes senza condizioni per spese mediche, fondo emergenza con contributi volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) può fornire assistenza finanziaria senza condizioni per le spese mediche, mentre per il sostegno economico manterrà le condizioni. Lo ha scritto su Twitter il ministro olandese delle Finanze, Wopke Hoekstra, dove ha spiegato di rimanere contrario agli eurobond ma che nell'accordo raggiunto in sede di Eurogruppo si inserisce il fondo di emergenza a cui i paesi potranno contribuire volontariamente. "Dopo lunghe e intense conversazioni negli ultimi due giorni, l'Eurogruppo è giunto a una buona conclusione oggi. Abbiamo concluso accordi sensati per l'Europa e i Paesi Bassi per far fronte al coronacrisis", ha scritto. "Abbiamo messo sul tavolo un pacchetto completo che aiuterà i paesi a finanziare le spese mediche, che aiuterà le aziende e i nostri lavoratori. Alle giuste condizioni contribuirà anche a costruire le nostre economie nazionali a lungo termine. Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) può fornire assistenza finanziaria ai paesi senza condizioni per le spese mediche. Sarà anche disponibile per il sostegno economico, ma a condizioni. È giusto e ragionevole", ha aggiunto. (segue) (Beb)