Ue: Hoekstra, Mes senza condizioni per spese mediche, fondo emergenza con contributi volontari (2)

- "Siamo e resteremo contrari agli eurobond, pensiamo che questo concetto non aiuterà l'Europa o i Paesi Bassi a lungo termine", ha evidenziato. "Inoltre, abbiamo concordato finanziamenti supplementari per le nostre aziende e imprenditori da parte della Banca europea per gli investimenti (Bei), il sostegno del nostro mercato del lavoro nel Quadro finanziario pluriennale (Qfp) e il sostegno supplementare per l'assistenza medica in un fondo europeo di emergenza in cui i paesi possono contribuire volontariamente", ha proseguito. "Con questo pacchetto aiuteremo i paesi bisognosi a breve termine, costruendo nel contempo economie resilienti a lungo termine. Questo è un segno potente e sensibile della solidarietà europea", ha concluso Hoekstra. (Beb)