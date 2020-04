Ue: Centeno, accordo raggiunto contiene proposte impensabili poche settimane fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto dall'Eurogruppo contiene proposte audaci, impensabili solo poche settimane fa. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno. "Questa proposta contiene proposte audaci e ambiziose che sarebbero state impensabili solo poche settimane fa. Tutti possiamo ricordare la risposta alla crisi finanziaria dell'ultimo decennio, quando l'Europa ha fatto troppo poco, troppo tardi. Questa volta è diverso", ha detto. Centeno ha spiegato che oggi i ministri hanno concordato un pacchetto di tre "reti di sicurezza", per i lavoratori, per le imprese, soprattutto le Pmi, e per gli Stati. In merito alla discussione sui cosiddetti coronabond, Centeno ha spiegato che ai capi di Stato e di governo dirà che alcuni paesi hanno espresso il parere che questi dovrebbero essere fatti con strumenti di debito comuni, mentre altri hanno affermato che si dovrebbero trovare mezzi alternativi. (Beb)