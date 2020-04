Farnesina: Italia apprezza primo rapporto Iit dell'Opac su impiego armi chimiche in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia apprezza il primo rapporto del Team di investigazione e identificazione (Iit) dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (Opac) ed è profondamente preoccupata dalle conclusioni raggiunte in merito all'utilizzo di armi chimiche da parte dell'Aeronautica militare siriana. Lo riferisce una nota della Farnesina. L'Italia condanna nella maniera più forte possibile ogni uso delle armi chimiche – ancor più contro la popolazione civile – e si augura che gli individui che saranno identificati come responsabili possano essere giudicati per le azioni descritte nel rapporto. L'Italia riafferma il proprio sostegno all'attuazione della Convenzione per la proibizione delle armi chimiche ed esorta tutti gli Stati parte della Convenzione, e la comunità internazionale nel senso più ampio, a far sì che ogni violazione della Convenzione riceva adeguata risposta. L'Italia è convinta che il consiglio esecutivo dell'Opac – che l'Italia ha presieduto negli ultimi dodici mesi – potrà esaminare scrupolosamente l'attuazione della Convenzione alla luce del rapporto dell'Iit non appena possibile, e adottare le necessarie, conseguenti misure. L'Italia nuovamente esprime il suo pieno sostegno all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche e al suo segretariato tecnico, e conferma il proprio impegno per la tutela del buon funzionamento, dell'integrità e dell'attendibilità dell'Organizzazione e di tutti i suoi organi. (Com)