Coronavirus: bilancio in Brasile sale a 941 morti, almeno 17857 i contagiati (2)

- Numerose, e differenti tra loro, le misure adottate dal governo federale, dai 27 stati e dai 5.570 municipi brasiliani per fare fronte all'emergenza sanitaria. Su tutto il territorio nazionale vige la raccomandazione di isolamento e quarantena per i pazienti contagiati o in attesa di verifica del contagio, emessa il 3 marzo dal ministero della Salute. Valide per tutti, inoltre, le raccomandazioni ad adottare misure igieniche di base, come lavare spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone, utilizzare fazzoletti monouso per l'igiene nasale, coprire naso e bocca con un fazzoletto quando si starnutisce o si tossisce, evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca prima di lavare le mani. Ai cittadini inclusi nelle fasce di rischio (anziani, immuno-depressi, pazienti affetti da malattie croniche) il ministero raccomanda di rimanere in case ed evitare il contatto con le persone. (segue) (Brb)