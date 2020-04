Coronavirus: bilancio in Brasile sale a 941 morti, almeno 17857 i contagiati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello stato brasiliano di Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ha da parte sua decretato la riapertura di diverse attività in venti municipi dello stato dove fino ad oggi non si sono registrati casi di contagio del nuovo coronavirus. Rimangono vigenti le raccomandazioni del ministero della Salute di non creare assembramenti rispettando le distanze sociali. Ancora chiuse tutte le scuole, e confermata l'apertura dei servizi considerati essenziali: ospedali, farmacie, supermercati e negozi di alimentari. Oltre a bar e ristoranti, possono tornare a lavorare anche altri tipi di negozi, non con la vendita diretta, ma con consegne a domicilio. L'attuale regime, che modifica il decreto di fine marzo con cui si disponeva il blocco totale delle attività non essenziali, durerà fino a fine aprile. Ci sono poi i casi dei sindaci di 14 municipi, localizzati negli stati di San Paolo, Paranà, Parà e Sergipe, che hanno disposto misure più stringenti, come il coprifuoco. L'ultimo in ordine di tempo è stato il sindaco di Itapira (San Paolo) che, oltre a disporre l'isolamento notturno dalle 21,00 alle 6,00 fino al 22 aprile, apre alla possibilità di denuncia per i cittadini che violino il coprifuoco. (segue) (Brb)