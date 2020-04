Ue: Gentiloni, ai tre pilastri si aggiunge impegno a lavorare su Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre pilastri concordati dall'Eurogruppo saranno affiancati dall'impegno a lavorare sul Recovery Fund, il fondo per la ripresa. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nella video conferenza dopo i lavori dell'Eurogruppo. "Abbiamo un accordo che ci porta più vicini alla risposta economica coordinata di cui l'Ue ha bisogno. Lo stiamo facendo con un pacchetto senza precedenti di misure", ha detto. Ai tre pilastri, il programma Sure di sostegno all'occupazione, l'iniziativa della Banca europea per gli investimenti, il Meccanismo europeo di stabilità, si aggiunge il quarto, "che è l'impegno a lavorare sul Recovery Fund. Penso che questo ci dà la misura dell'intervento che sarà necessario per rilanciare la nostra economia", ha spiegato Gentiloni. (segue) (Beb)