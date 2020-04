Ue: Gentiloni, ai tre pilastri si aggiunge impegno a lavorare su Recovery Fund (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il design di questo fondo dovrà essere discusso dal Consiglio europeo, ma penso che sia già chiaro che questo fondo sarà cruciale per affrontare il rilancio della nostra economia nel prossimo periodo evitando divergenze", ha aggiunto. "Questa è una crisi simmetrica e la ripresa mitigherà il rischio di avere conseguenze asimmetriche che sarebbero pericolose per la nostra Unione", ha continuato Gentiloni. "Un ruolo centrale sarà giocato dal Qfp. Avremo bisogno di un bilancio potente e flessibile per i prossimi anni e abbiamo bisogno di un accordo molto velocemente. Presenteremo la nostra proposta come Commissione alla fine di aprile. In conclusione questa non è la fine del percorso", ha proseguito. "Ma stanotte l'Europa ha dimostrato che può raggiungere (l'obiettivo) quando ha la volontà", ha concluso Gentiloni. (Beb)